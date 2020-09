Apre i battenti Real Food, Gourmet del Gusto per una cucina di qualità

PORDENONE – Si chiama Real Food “Gourmet del Gusto” ed è una nuova realtà che apre i battenti oggi, venerdì 18 settembre, in viale della Libertà 18/C. L’inaugurazione si è svolta ieri sera.

Qualità, bontà dei prodotti ed efficienza del servizio sono le parole d’ordine di questa azienda che ha la sua sede di produzione in viale Zanussi, a Pordenone, e che conta numerosi punti vendita in tutt’Italia (a breve, arriverà ad averne un centinaio nell’intero Paese).

“La nostra filosofia – rileva Maurilio Turchetto, presidente e chef Real Food – è molto semplice: noi arriviamo dal mondo del sottovuoto: produciamo, da oltre 40 anni, macchine per sottovuoto e 25 anni fa abbiamo cominciato a utilizzare una tecnica innovativa che prevede cotture a basse temperature, possibilità di mantenere proteine, vitamine e sali minerali, avendo così un prodotto che rispecchia le caratteristiche della materia prima”.

“Abbiamo scelto – aggiunge – una serie di fornitori, dalla carne, al pesce alle verdure, ai primi piatti (prodotti che cambieranno quotidianamente) il più possibile a chilometri zero o comunque con allevamenti controllati che noi trasformiamo giorno dopo giorno, con l’arrivo della merce alla mattina entro le 4 del pomeriggio”.

“Ci siamo orientati sul fatto – sottolinea Giovanni Sgambaro, titolare Real Food – che le donne hanno poco tempo per cucinare e abbiamo pensato di trovare la soluzione proponendo piatti già preconfezionati, che non richiedono di essere scongelati, vengono posti nel microonde e in 5 minuti sono pronti. Naturalmente, possono essere utili anche ai tanti single, pensionati e quant’altro, che vivono da soli e hanno bisogno di avere piatti pronti da poter degustare. Abbiamo anche il servizio a domicilio: il cliente telefona (0434 573611) e noi gli portiamo i prodotti”. Buon appetito.