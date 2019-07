Apre il Pn Blues Festival con gli irlandesi The commitments

PORDENONE – Partenza in grande stile per il PORDENONE BLUES FESTIVAL. Ai THE STARS FROM THE COMMITMENTS, celebre band irlandese che ha segnato la storia della musica soul, il compito di aprire, la XXVIII edizione della kermesse: si tratta di una data unica in Italia!

La straordinaria formazione irlandese si esibirà lunedì 15 luglio in piazza XX Settembre, alle 21 (in caso di pioggia: Auditorium Concordia – Via Interna, 2): il live, ad ingresso gratuito, sarà un’imperdibile occasione di rivivere i grandi successi della musica soul.

Icona del “Dublin Soul”, “The Stars From The Commitments” è la protagonista del leggendario film cult anni ’90 “The Commitments” di Alan Parker, candidato a due premi Oscar e tratto dal romanzo del 1987 “I Commitments” di Roddy.

Dopo l’ondata di successo in seguito all’uscita della pellicola, la band da oltre 25 anni continua a calcare i palchi dei più prestigiosi internazionali, dall’Europa agli Stati Uniti, proponendo i grandi classici che hanno segnato intere generazioni musicali, gli intramontabili successi come “Take Me To The River”, “In The Midnight Hour”, “Destination Anywhere”, “Chains of fools”, solo per citarne alcuni.