Arrestato un 48enne per tentato furto in cantiere

PORDENONE – La Polizia di Stato di Pordenone ha tratto in arresto N.A, 48enne, cittadino italiano, residente a Cordenons (PN), nella flagranza di reato di tentato furto aggravato all’interno di un cantiere.

Alle ore 20.05, di ieri lunedì 5 ottobre, perveniva alla Sala Operativa della Questura la segnalazione di una persona, che dopo aver scavalcato la recinzione si era introdotto all’interno di un cantiere sito in questo centro cittadino, piazzetta Costantini.

Prontamente, venivano inviati sul posto due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante della Questura di Pordenone, che dopo un accurato sopralluogo all’interno del cantiere individuavano e bloccavano la persona segnalata, mentre era intenta a rovistare all’interno di un borsone contenente effetti personali appartenenti a personale che lavora all’interno del cantiere.

Nel corso dell’intervento gli agenti constatavano la presenza di una bicicletta da donna appoggiata alla recinzione, che dagli immediati accertamenti effettuati è risultata compendio di furto avvenuto nella stessa mattinata di ieri, che veniva restituita al legittimo proprietario.

Gli agenti, quindi, dopo aver proceduto all’identificazione del fermato risultato essere un 48enne cittadino italiano, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, lo conducevano in Questura, ove a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso delle chiavi del lucchetto della suindicata bicicletta e pertanto indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione,

Alla luce dei fatti accertati e delle condotte poste in essere, il 48enne veniva tratto in arresto in ordine al reato di tentato furto aggravato e posto a disposizione del P.M. di Turno e condotto presso la Casa Circondariale di Udine.