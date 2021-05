Ascom, concorso “Il nonno racconta”, sabato 8 maggio le premiazioni

PORDENONE – L’appuntamento è per sabato 8 maggio, alle ore 15, nella sala Romanin di Confcommercio Pordenone dove saranno premiati le classi e gli studenti che si sono iscritti al concorso ‘Il nonno racconta’ nell’ambito della tradizionale Festa dei nonni giunta alla 15ma edizione ma sospesa nel 2020 causa la pandemia.

Per rispettare i protocolli di sicurezza la premiazione – spiega il presidente Ezio Bordelot dell’associazione locale 50&Più – sarà consentita a un numero ridotto di persone con la sola rappresentanza degli insegnanti che hanno sviluppato con gli alunni il tema del concorso.

Undici le classi delle scuole primarie del Friuli Occidentale che saranno premiate: Pordenone, Porcia, Azzano Decimo, Villotta di Chions, Pravisdomini e Sacile.

A loro andranno un buono acquisto del valore di 200euro – offerto dal gruppo Sme – da spendere in materiale didattico; mentre la Bcc Pordenonese e Monsile ha messo in palio 100euro che andranno ai 15 studenti che si sono distinti in temi individuali scelti per merito da un’apposita giuria esterna.

Alla cerimonia, promossa da 50&Più, Ascom-Confcommercio con il patrocinio del Comune capoluogo e quello di Porcia, interverranno il sindaco Alessandro Ciriani, per l’Ascom il vicepresidente Fabio Pillon, gli insegnanti delle classi premiate, i due sponsor e altri rappresentanti.

50& Più è una organizzazione unica in Italia che svolge – sottolinea Bordelot nella foto – un servizio alle persone over 50, con uno sguardo rivolto anche al turismo associativo e alla cultura. Attualmente in provincia conta oltre 2000 soci e le attività di maggior interesse sono di carattere promozionale e ricreativo come la partecipazione al festival del libro pordenonelegge.

Dieci i componenti che fanno parte del consiglio direttivo del sodalizio: oltre al presidente Ezio Bordelot, Giampiero Gregoris, Vincenzo Zille, Sergio Biason, Aldo Piccinin, Luciana Biason, Olinto Del Bianco, Angelo Carlet, Bruno Scolaro e Remo Pietrani.