Ascom, Lo Sbaracco è rinviato al 7 marzo

PORDENONE – L’evento promosso da Ascom-Federmoda ‘Lo Sbaracco’ previsto per questo fine settimana nel capoluogo, sarà recuperato nella giornata di sabato 7 marzo. La decisione a seguito delle direttive regionali sull’emergenza coronavirus.

La presidente del gruppo Federmoda, Antonella Popolizio, ha precisato che «le attività del centro storico e del mandamento per questo week-end saranno regolarmente aperte per garantire il servizio alla clientela, anche attraverso l’offerta di merce in saldo e di promozioni vantaggiose che, comunque, saranno proposte nell’iniziativa dello sbaracco del 7 marzo».

Anche i vertici dell’Ascom-Confcommercio provinciale informano che negozi, bar, ristoranti e Pubblici esercizi in genere sono naturalmente aperti, garantendo qualità e professionalità.

Nel settore alimentare – precisano i responsabili di categoria – la merce c’è e le scorte sono garantite nei vari punti vendita: « Non c’è dunque alcun motivo per farsi prendere dal panico».