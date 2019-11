Assegnate le Casette di Natale a Pordenone. I nomi

PORDENONE – Si è riunita nei giorni scorsi la commissione, coordinata dall’Associazione Sviluppo &Territorio, per l’esame delle domande relative al bando ‘Le casette di Pordenone’ Natale 2019.

Ventuno le aziende commerciali che hanno partecipato. Nella scelta dei candidati l’apposita giuria ha valutato, fra l’altro, l’originalità e la territorialità del progetto, qualità dell’offerta enogastronomica, curriculum e professionalità del gestore, oltre a una partnership per la gestione delle casette con una o più aziende vitivinicole del Friuli Venezia Giulia.

Le casette, tutte nuove e di colore bianco, saranno ora posizionate in piazza XX Settembre (11 totali di cui 10 di somministrazione e 1 di dolci) a partire dal 30 novembre e fino al 6 gennaio, mentre in corso Garibaldi (4 di vendita prodotti) resteranno aperte fino al 26 dicembre. Gli orari di apertura sono differenziati per le giornate feriali e festive.

Questo l’elenco delle attività commerciali e di pubblico esercizio a cui è stata assegnata la casetta (cinque le attività escluse dalla graduatoria).

PIAZZA XX SETTEMBRE

LA CONCA D’ORO PORDENONE

WEISS SACILE

0434 CAFE’ PORDENONE

MULINO DI ZOPPOLA OSTERIA ZOPPOLA

ANTICA DROGHERIA PORDENONE

EL GORDO PORDENONE

LOTUS FLOWERS CERVIGNANO DEL F.

LATTERIA DI VISINALE PASIANO

OSTERIA COLONNA PORDENONE

GALIUM PORDENONE

DOLCI DI CRISTINA SAN VITO AL TAGLIAMENTO

CORSO GARIBALDI

GAROFALO – ACCESSORI Di ABBIGLIAMENTO PORDENONE

ST MARTIN’S PURECACHEMIRE

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

FONDAZIONE BAMBINI AUTISMO PORDENONE

ACCESSORI Di ABBIGLIAMENTO ETNICO

PORDENONE