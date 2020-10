Assembramento, Questura ordina chiusura immediata Osteria Colonna

PORDENONE – La Questura di Pordenone ha ordinato la chiusura immediata dell’Osteria Colonna, in via Colonna

Questo, per l’assembramento esterno avvenuto secondo le forze dell’Ordine verso le 13.50.

Toccherá comunque ora alla Prefettura come da Dpcm decidere i giorni di chiusura. Per Ora, il locale rimane chiuso. Una persona sarà anche deferita all’autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale.

Da indiscrezioni raccolte, pare che il tutto sia nato da una persona che ha fatto una foto. E c’è anche chi parla di invidie tra commercianti.