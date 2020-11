Associazione Il Capitello: premio a Ranucci ad apertura “Voci dell’inchiesta”

PORDENONE – La cerimonia di apertura della XIII edizione del Festival “le Voci dell’inchiesta” si svolgerà in diretta online mercoledì 11 novembre alle 20.45, con la consegna del Premio Il coraggio delle immagini, promosso da Cinemazero in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti – Consiglio Nazionale e l’Ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia con l’importante sostegno dell’Associazione culturale Il Capitello. Nell’occasione, Sigfrido Ranucci e Riccardo Costantini, coordinatore del Festival, saranno nominati soci onorari del Circolo della Stampa di Pordenone.

Il premio “Il coraggio delle immagini” quest’anno sarà consegnato al giornalista Sigfrido Ranucci, ospite d’eccezione con un ampio intervento online previsto per la serata inaugurale del festival. Il giornalista, volto della trasmissione televisiva Report, viene premiato per il suo costante impegno nel lavoro di inchiesta e di indagine sviluppato anche attraverso il mezzo audiovisivo. L’intervista sarà condotta da Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia.

Nelle precedenti edizioni, il premio era stato assegnato al giornalista, inviato speciale Amedeo Ricucci, a Enrico Mentana e David Puente con la redazione di Open.

Il premio esprime l’importanza di raccontare la realtà dei nostri tempi attraverso il giornalismo di inchiesta offrendo occasioni di confronto e miglioramento della società in cui viviamo.

“Sostenere questo Premio, oggi più che mai, è per L’Associazione Il Capitello motivo di grande orgoglio – sottolinea Emilia Romor, presidente del sodalizio.

Il riconoscimento permette di guardare a quanto accade intorno a noi con una prospettiva diversa e nuova, non fornendoci solo una critica attraverso il racconto, ma invitandoci a perseguire la ricerca del vero, di questi tempi, spesso distorta. Sono questi i valori fondamentali che come Capitello vogliamo esprimere e condividere con il Premio, coinvolgendo soprattutto i giovani, allo scopo di sostenere un giornalismo di verità, coesione e opportunità”.

La XIII edizione de Pordenone Docs Fest – Le voci dell’inchiesta quest’anno per la prima volta sarà completamente online dall’11 al 15 novembre.

“Dopo il DPCM di domenica 24 ottobre – spiega Riccardo Costantini, coordinatore del festival – che ha sancito la chiusura di teatri e cinema (e quindi anche di Cinemazero, casa del festival) l’obiettivo di realizzare un’edizione in presenza è subito sfumato. Ma non la voglia di vivere e proporre al pubblico un palinsesto sul quale avevamo lavorato per mesi, con molto già pronto per marzo 2020, allora bloccato dal lockdown. Questa edizione sarà un festival senza orario, dove il pubblico potrà vedere il film che desidera nel momento a lui più congeniale”.

Il Festival è promosso da Cinemazero, con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Pordenone – Assessorato alla Cultura, di Fondazione Friuli, Servizi CGN, Crèdit Agricol FriulAdria, Coop Alleanza 3.0, ARPA FVG – Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale e Europa Cinemas.

Info:

Tutti i film del festival sono disponibili sul sito: https://www.adessocinema.it/pordenone-docs-fest/

Le dirette del festival saranno disponibili sulle pagine Fb /CINEMAZERO /VociInchiesta e sul canale YouTube cinemazeromultimedia