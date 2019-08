Atap: abbonamenti agevolati per i residenti. Caccia ai moduli

PORDENONE – Sta destando grande interesse, come era prevedibile, il nuovo abbonamento scolastico agevolato del bus, varato dalla Regione (e finanziato interamente con fondi regionali) per fruire di un risparmio del cinquanta per cento rispetto alla tariffazione ordinaria.

In poco più di due giorni, sono già state circa 3.000 le visite sulla relativa pagina del sito dell’Atap (www.atap.pn.it), in cui da mercoledì scorso è scaricabile il modulo per autocertificare i requisiti necessari all’ottenimento del nuovo titolo.

I tagliandi saranno effettivamente in vendita soltanto dal 19 agosto (e sino al 31 ottobre), ma gli interessati non vogliono farsi trovare impreparati. Visto che la procedura, le cui istruzioni sono state pubblicate online dall’azienda di traporto pubblico pordenonese, prevede che ci si debba presentare in biglietteria con la mail di conferma della completezza della documentazione, che nel caso di utente minorenne deve essere compilata da un genitore.

L’Atap ha quindi tre giorni lavorativi di tempo per concedere il proprio nullaosta. E in ogni caso, anche in seguito, sulle autocertificazioni presentate la Regione effettuerà i dovuti controlli per verificarne la veridicità.

Chi può acquistare il titolo? Gli studenti iscritti alle scuole dell’obbligo, superiori e università, fino al giorno prima del compimento del ventisettesimo anno di età, anagraficamente residenti nel territorio regionale. I requisiti relativi all’età e alla residenza devono essere posseduti al momento dell’acquisto dell’abbonamento.

Le tipologie sottoscrivibili sono: abbonamento scolastico e annuale studenti, compreso quello integrato Sacile-Maniago. Con validità dal 1 settembre al 30 giugno 2020 oppure dal 1 ottobre al 31 luglio dell’anno prossimo. Per chi deve fruire delle linee urbane, è necessario che il Comune di residenza sia diverso da quello dell’istituto scolastico.