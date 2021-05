Atletica: al via Run4Hope, la grande staffetta benefica

PORDENONE – La ricerca corre sulle strade della Destra Tagliamento. Da giovedì 27 a sabato 29 maggio, arriva nel Pordenonese l’edizione 2021 di Run4Hope, la grande staffetta benefica partita sabato 22 maggio in molte regioni italiane con l’obiettivo di contribuire alla ricerca scientifica che Fondazione AIRC promuove per combattere i tumori infantili.

Le tre tappe pordenonesi di Run4Hope 2021 Massigen saranno coordinate dall’Atletica Aviano, società che la prossima estate organizzerà anche il ricco cartellone di Piancavallo.Run, con la neonata Panoramica delle malghe (18 luglio) e l’ormai classica 10 Miglia Internazionale Aviano-Piancavallo (29 agosto).

Run4Hope 2021 Massigen arriverà in provincia di Pordenone nella giornata di giovedì 27 maggio, in occasione della tappa Udine-Aviano. I podisti – un nutrito gruppo di atleti del Dopolavoro Ferroviario di Udine insieme all’ex campione europeo dei 10.000 metri Venanzio Ortis – arriveranno al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano attorno alle 17, accolti dai dirigenti del CRO e dall’amministrazione comunale.

Venerdì 28 maggio, Run4Hope 2021 Massigen scatterà alle 12.30 dal Comune di Aviano per arrivare alle 16.45 all’ospedale civile “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone. Anche in questo caso, gli staffettisti saranno accolti dall’amministrazione comunale, oltre che dalla dirigenza dell’ospedale. Il tracciato, in cui si alterneranno gli atleti dell’Esercito – prestigioso partner di Run4Hope 2021 Massigen – con il 7° Reggimento Trasmissioni di Sacile, e dell’Atletica Aviano, farà tappa anche a Vigonovo di Fontanafredda (13.30), Sacile (14.15) e Porcia (15.30).

Sabato 29 maggio toccherà infine alla tappa Pordenone-Palmanova. Il via sarà dato dall’amministrazione comunale in Piazzetta Calderari, alle 9, e tre ultramaratoneti (Ramon Manganelli, Massimo Martella e Gianluca Pagazzi) percorreranno l’intera tappa sino a Palmanova, affiancati da atleti dell’Atletica 2000 Codroipo, dell’ESP Palmanova e dell’Asd Donatori di Sangue. Ultimo frazionista, negli 8 km finali, il sindaco di Palmanova, Francesco Martines, che condurrà il testimone sino alla scenografica Piazza Grande.

Run4Hope 2021 Massigen, in Friuli Venezia Giulia, terminerà domenica 30 maggio con la tappa Palmanova Trieste e arrivo in Piazza Unità d’Italia.

Per ulteriori informazioni: run4hope.it.

P.G.