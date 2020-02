PORDENONE – Ennesimo cappottamento questa mattina, 10 febbraio, a Pordenone, nella rotonda di Piazza Duca D’Aosta.

Si è trattato dell’ennesimo incidente stradale, nell’occasione con auto capovolta, in un punto nevralgico della città dove sono numerosi i sinistri, spesse volte per un errato modo di utilizzare le rotatorie e per mancate precedenze.