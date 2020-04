Aziende agricole consegnano vino e altri prodotti a casa: campagna su Compropiù

FVG – Compropiù.it, il sito commerciale “fratello” di pordenoneoggi.it, sta promuovendo alcune aziende del Pordenonese e del Friuli Venezia Giulia che consegnano a casa i loro prodotti.

Mentre è in corso da ormai più di due settimane il blocco di movimenti e attività per rallentare il contagio da coronavirus, le aziende del nostro territorio stanno vivendo un momento drammatico, anche perché tutto il mondo della somministrazione al pubblico di cibi e bevande è fermo.

Per questo, diversi produttori si stanno organizzando per consegnare direttamente a casa vini, birre ed altre specialità agroalimentari.

Acquistare prodotti del Pordenonese e del Friuli Venezia Giulia non è solo un’azione concreta a favore delle nostre aziende, ma è anche l’occasione per conoscere realtà di eccellenza del territorio, per un bere e mangiare di qualità.

E un brindisi casalingo alla salute della nostra ottima produzione regionale sarà pure un momento di intimità e gioia per tirare fuori il meglio dalla vita domestica, seppure forzata.

Qui il link alla pagina dedicata alle consegne a domicilio.