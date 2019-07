Baby gang a Villanova, aggredito con minacce un ragazzino 15enne

PORDENONE – Baby gang in azione a Pordenone. Alle 17 di ieri, venerdì 12 luglio, nel quartiere di Villanova, in via Carducci, una baby gang, formata da quattro ragazzi minorenni, si sarebbe avvicinata a un ragazzino di 15 anni e gli avrebbe dato un pugno, mettendogli le mani al collo e pretendendo che questo gli desse del denaro.

Uno sarebbe scappato, il secondo sarebbe stato bloccato. Era in bicicletta e, con modi bruschi, avrebbe risposto al padre del quindicenne, aggredito mentre si trovava assieme al fratellino.

Non sarebbe il primo caso del genere nel quartiere e riguarderebbe una baby gang di ragazzi italiani.