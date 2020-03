Bando imprese, da lunedì 23 erogati i contributi

PORDENONE – Da lunedì 23 aprile il Comune inizierà a erogare ai beneficiari i contributi per le domande a sportello del «bando imprese». In circa due settimane verranno liquidate tutti i contributi. La liquidazione per le istanze a domanda verranno invece liquidate a partire da fine aprile.

A comunicarlo è il Comune. «Ci dispiace per i rallentamenti dovuti al meccanismo farraginoso del Ministero» aggiunge l’amministrazione comunale.

Il bando, da 3,4 milioni, assegna contributi che coprono fino al 70 per cento degli investimenti di imprese esistenti o nuove. Destinatari sono le micro, piccole e medie imprese del commercio, turismo, artigianato e servizi.

Le modalità per presentare le istanze di contributo erano appunto due. Quelle a sportello (contributi aggiudicati a chi presentava prima le domande, fino a esaurimento fondi) e quelle a domanda (contributi assegnati in base al giudizio di una commissione).