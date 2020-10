Bando imprese, soddisfazione Ascom per intervento Ciriani

PORDENONE – Confcommercio-Ascom Pordenone esprime soddisfazione per il raggiungimento di importanti obiettivi relativamente all’espletamento delle pratiche del bando “Una impresa accessibile ed inclusiva i20apn”.

Il Sindaco Alessandro Ciriani ha accolto infatti l’accorato appello lanciato da Ascom Pordenone che chiedeva all’amministrazione comunale una migliore e tempestiva gestione del bando “Una impresa accessibile ed inclusiva”.

La richiesta era partita da Confcommercio Imprese per L’Italia – ASCOM Pordenone vista la difficoltà in cui si erano venute a trovare molte delle realtà aziendali dopo aver realizzato importanti cambiamenti strutturali e investimenti, senza avere nessuna certezza sulla copertura degli investimenti stessi ne termini temporali in cui vi sarebbe stata l’eventuale liquidazione. Tra l’altro da sottolineare che, purtroppo, alcune imprese vista l’eccessiva burocrazia e la lentezza nel procedere si erano viste anche costrette a rinunciare.

Il bando, ricordiamo, dedicato alla rivitalizzazione del capoluogo in un’ottica di sostenibilità energetica, abbattimento delle barriere architettoniche, aumento dell’occupazione e investimenti strutturali era stato presentato lo scorso 19 maggio 2019 presso la sede Ascom di Pordenone.

Confcommercio si rende di fatto disponibile verso l’amministrazione comunale, e i suoi tecnici, per dare consulenza e collaborazione fattiva per giungere al più presto, alla definitiva chiusura delle procedure e far sì che i termini proposti dal Sindaco Alessandro Ciriani, vengano rispettati.