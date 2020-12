Bar “Al Cavallino” chiuso 2 giorni: clienti bevono vicino al bar

PORDENONE – Blitz dei carabinieri di Pordenone, martedì 29 dicembre, in via Montello, dove alcuni avventori si erano ritrovati sul terrazzino esterno del bar “Al Cavallino”. Fra questi c’era chi stava consumando bevande.

All’arrivo dei militari dell’Arma di Pordenone alcune persone sono riuscite ad allontanarsi in gran fretta. Non tutte, però: l’operazione dell’Arma si è conclusa con due multe da 400 euro ad altrettanti avventori per le consumazioni nelle vicinanze del bar.

Il locale è stato chiuso per due giorni, limitatamente alla parte bar, visto che all’interno si trova anche una tabaccheria.