Bar Wine, maxi giro di droga. Denunciati 2 spacciatori

PORDENONE – Nell’ambito delle indagini sullo spaccio di droga a San Vito al Tagliamento, che hanno visto lo scorso 11 gennaio la chiusura per 60 giorni del bar Bar Wine in via Madonna di Rosa, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Pordenone hanno inferto un duro colpo alla malavita locale.

In particolare i militari hanno smantellato un sodalizio criminoso composto da un uomo di 54 anni della provincia di Treviso e da un 57enne di San Vito al Tagliamento, entrambi pregiudicati per reati correlati allo spaccio di droga.

L’indagine, avviata lo scorso gennaio e coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone, ha consentito di addebitare ai due la responsabilità di innumerevoli cessioni di cocaina a vari assuntori che frequentano il paese, in particolare il predetto Bar Wine, che era divenuto punto di riferimento per lo spaccio.

I due uomini, dividendosi i compiti con particolare astuzia e determinazione, usavano il locale per rapidi scambi di denaro-stupefacente, molti dei quali documentati nel corso delle indagini. Le cessioni avvenivano anche nell’abitazione di uno dei due, usata pure per incontrare una cerchia più ristretta di persone con le quali trascorrere il resto della serata.

Il traffico è emerso grazie ad alcuni servizi mirati svolti da militari in borghese che, attraverso una fitta rete di contatti e una costante presenza sul territorio, hanno raccolto le informazioni necessarie per l’indagine, in collaborazione con la Polizia Locale.

I due indagati sono stati rinviati a giudizio e ora dovranno rispondere, in concorso tra loro, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Uno dei due è stato arrestato in flagranza di reato; è considerato la figura di spicco e il vero procacciatore dello stupefacente che, con cadenza giornaliera, immetteva sulla piazza di San Vito.

A suo carico, al termine delle indagini, sono state riscontrate oltre 500 cessioni per un totale 1,5 chili di droga, per un valore di oltre 150.000 euro, per lo più spacciate nei pressi e all’interno del locale.