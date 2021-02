Basso (FdI) “importante recupero strada 251 Valcellina. Grazie a Scoccimarro”

PORDENONE – «Il recupero in chiave turistica della Strada 251 della Valcellina è importante per il nostro territorio e ringrazio l’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro per la visita a Montereale Valcellina, in cui si è confrontato con il sindaco Alzetta, impegnandosi nella riqualificazione dell’area».

Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso si dichiara soddisfatto dopo il primo incontro tenutosi martedì al Comune di Montereale Valcellina per affrontare il tema della messa in sicurezza e soprattutto della riqualificazione della strada, «per cui l’assessore ha già prospettato un’idea e garantito nelle prossime settimane interlocuzioni con i colleghi Pizzimenti e Zannier, il consorzio di bonifica Cellina-Meduna e i comuni di Montereale Valcellina (proprietaria di 9 dei 10 km della strada) e Barcis (proprietaria del restante chilometro)».

L’auspicio è che si possa presto recuperare la fruibilità della strada con modalità da definire e, senza troppi paletti. «Un recupero dal sapore storico – conclude il Consigliere Basso -, un nuovo tassello con cui completare il progetto del cicloturismo nella nostra regione».

Decisamente proficue anche le interlocuzioni che l’assessore Scoccimarro ha avuto con gli altri sindaci e rappresentanti dei comuni della Destra Tagliamento, i risvolti fattivi delle quali si tradurranno a breve in opere strategiche per il territorio, atte a risolvere criticità che da anni insistono sulle zone interessate e che stanno particolarmente a cuore alla cittadinanza.