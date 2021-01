Basso (FdI) “miope visione commercio della sinistra gioca contro i cittadini”

PORDENONE – Con fermezza il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso risponde alle critiche mosse a mezzo stampa dal Consigliere comunale dell’opposizione Marco Salvador contro l’amministrazione Ciriani e il suo assessore Emanuele Loperfido, circa la politica del commercio e il sostegno all’iniziativa imprenditoriale a Pordenone: «Scagliarsi contro un’amministrazione che ogni giorno da 5 anni dimostra con i fatti di far crescere Pordenone e di lavorare concretamente per la sua rinascita e il suo miglioramento investendo idee, impegno, risorse, è un atto ingrato e codardo, soprattutto in questo momento così delicato e –soprattutto per certe categorie- al limite della disperazione».

Il ritardo dettato dalle mastodontiche procedure burocratiche, ha infatti consentito solo ora al Comune di Pordenone di sbloccare i fondi stanziati a favore di imprese nuove o già esistenti, nell’ordine di 3,6 milioni che, sulla base dei progetti presentati e finanziati al massimo al 70%, genereranno investimenti in città per più di 6 milioni.

«Il Comune di Pordenone –continua il Consigliere Basso-, pur non avendo gli strumenti finanziari di Regioni e Stato, è riuscito con questo bando a dare una boccata d’ossigeno per gli imprenditori alle prese con una durissima crisi.

È sul solco di azioni concrete di questo tipo che il governo Ciriani programma e pianifica i suoi interventi, non certo ipotizzando soluzioni immaginifiche e di nessun aiuto per i nostri cittadini e le nostre attività. Sviluppo e Territorio è un plus della città, una realtà che lavora a favore del commercio; scagliarsi contro di essa, come ha fatto indegnamente Salvador, significa né più né meno scagliarsi contro la città proprio nel momento di massimo bisogno.

La parte politica che Salvador rappresenta dovrebbe abbandonare la visione ombelicale e autoreferenziale della disputa politica fine a se stessa e allargare la prospettiva al bene della città; in questo modo potrebbe accorgersi di quanto la politica dei “grandi eventi” che ha caratterizzato la Pordenone di Ciriani faccia bene alla città, attirando persone che nutrono la vita del commercio, dei negozi, dei bar e dei ristoranti».

Fratelli d’Italia, ora più che mai, continua a sostenere la linea di governo e amministrazione del sindaco Ciriani e dell’assessore al commercio Loperfido e le sue decisioni a favore dei commercianti, degli imprenditori e delle imprese: «Le scelte scellerate del Governo centrale rispecchiano le posizioni autolesioniste sostenute dalla sinistra anche nel nostro territorio -conclude Basso-, mettendo in ginocchio il commercio, i lavoratori e i professionisti. Saremo sempre al fianco dei lavoratori, dei cittadini e delle imprese nella difesa del commercio. Ribadiamo, a costo di essere tacciati di populismo “Compra a Pordenone, sostieni Pordenone, stai vicino alla gente di Pordenone”».