Beccati dalla polizia municipale mentre abbandonano i rifiuti

PORDENONE – La polizia locale ha pizzicato 10 «furbetti dei rifiuti» negli ultimi 15 giorni intenti ad abbandonare l’immondizia fuori dai cassonetti.

Gli ultimi due sono stati individuati nei giorni scorsi dagli agenti dell’Unità tutela ambientale in via Volt de Querini, dove recentemente erano stati segnalati diversi episodi.

I soggetti sono stati fotografati mentre scaricavano alcuni sacchi fuori dalle proprie auto, lanciandoli a terra.

L’attività di accertamento contro l’abbandono della spazzatura è costante da parte dagli uomini del comandante Olivotto.

Per l’assessore alla polizia locale Emanuele Loperfido «aver investito aumentando l’organico degli agenti ci permette di effettuare questi controlli. Spiace dover utilizzare le loro professionalità anche per stanare i maleducati. Il monitoraggio, tuttavia, è e sarà continuo per assicurare il decoro della città».