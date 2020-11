Benefici del verde per l’uomo, tre conferenze di Legambiente

PORDENONE – Legambiente Pordenone continua la sua attività di sensibilizzazione e informazione organizzando “Gli alberi, l’aria e la città”, una serie di videoconferenze sui benefici del verde per l’uomo, nell’ambito del progetto “Cambiamo aria!”, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Gli appuntamenti si terranno per tre lunedì a partire dal 16 novembre, alle 18:30, in diretta Facebook.

Dalla foresta alla città, passando per i fiumi, si discuterà della gestione della vegetazione, dei suoi benefici, primo tra tutti il miglioramento della qualità dell’aria, e di alcune buone pratiche messe in atto nel territorio regionale e nazionale.

Come già l’associazione ha avuto modo di sottolineare con il convegno introduttivo del progetto, realizzato lo scorso 31 ottobre e ancora visibile sulla pagina Facebook, il verde urbano e i boschi sono uno strumento prezioso per mitigare gli effetti dell’inquinamento atmosferico e del riscaldamento globale. Proprio per questo, è importante che i cittadini siano ben informati e coinvolti, anche a Pordenone, nella gestione dei viali alberati e del verde pubblico, promuovendone la salvaguardia e le iniziative di piantumazione consapevole.

La prima videoconferenza, lunedì 16 novembre, è intitolata “La foresta che cura”. Interverranno Paola Favero, appassionata alpinista, scrittrice e forestale, già comandante del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Vittorio Veneto, che parlerà dei benefici che il bosco fornisce all’uomo, e Maurizio Droli, ricercatore del Programma di ricerca Servizi Ecosistemici per la Salute Umana dell’Università di Udine, che illustrerà la pratica di foresta terapia, messa in atto dall’associazione Malin-Mill nella nostra regione.

A condurre l’incontro sarà Elisa Baioni.

Lunedì 23 novembre la seconda videoconferenza affronterà il tema della gestione della vegetazione lungo i fiumi, tra valorizzazione e sicurezza, mentre il 30 novembre si parlerà della gestione del patrimonio arborei in città.

Sarà possibile assistere e partecipare alle videoconferenze in diretta Facebook sulla pagina @LegambientePN