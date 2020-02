Benevento-Pordenone 2-1, il tabellino

BENEVENTO – Il Benevento, capolista indiscussa della serie B a piu’ 20 sulle seconde, impone la legge del Vigorito anche al Pordenone che trova la terza sconfitta negli ultimi 5 incontri e scivola al settimo posto in classifica, nonostante il buon match disputato in terra sannita. Padroni di casa in vantaggio al 37′ con Viola su calcio di punizione a cui segue il raddoppio di Insigne al 60′. Nel finale al 90′ è il Doge Bocalon (prima rete in neroverde) ad accorciare per il 2-1 finale.

Prossimo turno domenica 23 febbraio ore 15.00 alla Dacia Arena contro il ChievoVerona per invertire la rotta.

Il tabellino:

BENEVENTO – PORDENONE 2-1

GOL: 37′ Viola, 60′ Insigne, 91′ Bocalon

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Caldirola, Barba, Letizia; Insigne (89′ Di Serio), Viola, Hetemaj, Improta; Sau (66′ Del Pinto), Moncini (78′ Coda). A disposizione: Manfredini, Gori, Rillo, Pastina. Allenatore: Inzaghi

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Bassoli, Gasbarro; Misuraca, Pasa, Mazzocco; Tremolada (61′ Ciurria); Strizzolo (72′ Chiaretti), Candellone (61′ Bocalon). A disposizione: Ronco, De Agostini, Stefani, Vogliacco, Barison, Burrai, Almici, Zammarini. Allenatore: Tesser

Arbitro Maggioni di Lecco, assistenti Cipressa di Lecce e Rossi di La Spezia. Quarto uomo Vigile di Cosenza.

NOTE: angoli 7-2. Ammoniti Strizzolo, Hetemaj, Bocalon. Recupero: 1′ pt, 4′ st.

P.G.