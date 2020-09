Beppe Severgnini socio onorario Circolo Stampa Pordenone

PORDENONE – Beppe Severgnini è stato nominato Socio Onorario del Circolo della Stampa di Pordenone.

Il riconoscimento, previsto dallo Statuto dell’associazione dei giornalisti pordenonesi, gli sarà consegnato in apertura di uno dei suoi incontri a Pordenonelegge, sabato 19 settembre, alle 10, in piazza San Marco.

Grazie alla collaborazione con la kermesse libraria, si ripete questo semplice rito nel quale si evidenzia l’interesse per uno dei giornalisti-scrittori presenti a Pordenonelegge che danno lustro alla categoria.

Severgnini è stato scelto per la sua intensa attività multimediale, per la forte capacità di coinvolgimento di lettori e videoascoltatori, per la sua competenza di livello internazionale.