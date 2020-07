Buone notizie, Electrolux assume dopo 14 anni

PORDENONE – Buone notizie per Electrolux che assume dopo 14 anni.

Entusiasti i sindacati, secondo i quali si tratta di “un passo verso il radicamento del sito produttivo”.

L’accordo prevede 36 nuovi ingressi a Porcia, 10 già formalizzati Si tratta di contratti a tempo determinato della durata di quattro mesi

Intanto, nei giorni scorsi si è concluso positivamente il confronto tra RSU e Direzione dell’Electrolux per garantire la produzione delle commesse aggiuntive di fine giugno.

“In estrema sintesi – si legge on una nota della RSA Zanussi-Electrolux – vengono accolte le richieste del Sindacato che erano state esposte ai lavoratori durante l’assemblea per condividerle e legittimarle.

I sabati concordati della durata di 8 ore saranno effettuati nelle seguenti date:

• 11 luglio e 5 settembre turno A;

• 18 luglio e 29 agosto turno B.

Alla normale maggiorazione del 50% va aggiunta l’indennità di prestazione straordinaria concordata che equivale a 2 € all’ora.

Il lavoratori part time saranno tenuti a effettuare una sola prestazione, su indicazione dell’azienda e la maggiorazione corrisponderà al 10% della retribuzione oraria.

Il programma di straordinari giornalieri della quantità di 10 ore complessive continuative per ogni dipendente previsti per inizio settembre, inizieranno il giorno 9 settembre.

Per sostenere la domanda commerciale complessiva nella seconda parte dell’anno viene avviato un programma di assunzioni a tempo determinato di 36 lavoratori che consentiranno un gettito produttivo regolare nelle linee in entrambi i turni in cui la produzione non è stabilizzata.

Come già definito in Commissisone E.Co.S. da martedì 7 luglio sarà consentito abbassare la mascherina, che rimane un DPI, nel proprio posto di lavoro, mentre dovrà essere indossata correttamente in caso di qualsiasi occasione di avvicinamento con altri lavoratori.

Inoltre, a partire dallo stesso giorno, considerato l’esiguo numero di contagi in regione e il rigoroso rispetto delle norme precauzionali previste dai protocolli di sicurezza da parte dei lavoratori del nostro stabilimento, il distanziamento tra i due turni sarà soppresso riattivando la normale turnazione (05.30-13.30 e 13.30-21.30).

Il trasporto pubblico sarà ripristinato anche nel turno pomeridiano dal 13 luglio; rimaniamo in attesa di conferma per le settimane di lavoro con orario giornaliero.

Questo accordo è un ulteriore passo verso il radicamento del nostro stabilimento, che riconsegna ai lavoratori la prospettiva di un futuro meno incerto dopo anni di sacrifici nei quali hanno difeso lo stabilimento dalla chiusura tentata da Electrolux nel 2014, e ripristina il circolo virtuoso delle assunzioni anche se a tempo determinato, in un momento in cui lo spettro della disoccupazione torna ad aggirarsi per il Paese a causa della crisi economica scatenata dalla pandemia.

Le RSU forti del consenso dei lavoratori perseguiranno questo impegno prioritario nel loro interesse, del territorio e del Paese coerentemente con i valori di solidarietà di FIM, FIOM e UILM”.