CA FriulAdria e Well Fare Pn, scuola educazione finanziaria

PORDENONE – Crédit Agricole FriulAdria ha rinnovato la convenzione con Well Fare Pordenone – Fondazione per il Microcredito e l’Innovazione sociale, realtà senza scopo di lucro avviata attiva dal 2017 a Pordenone con l’obiettivo di offrire una risposta concreta e tempestiva ai bisogni di strati crescenti di popolazione entrata in crisi a causa delle recenti trasformazioni economiche e sociali.

Precarietà finanziaria, sovraindebitamento, disoccupazione, riorientamento al lavoro, situazioni di crisi per microimprese locali, sostegno all’avvio di una microimpresa: questi i problemi affrontati dalla Fondazione con il supporto di CA FriulAdria, non in sovrapposizione bensì in coordinamento con la rete dei servizi presenti sul territorio per integrarli con azioni concrete accompagnate dal supporto di tutor dedicati.

A fine ottobre 2019 erano oltre 150 le persone che si sono rivolte, singolarmente o in gruppo, alla Fondazione presieduta da Gianfranco Verziagi per richiedere il sostegno tramite progetti di microcredito familiare o d’impresa.

Il nuovo contributo di CA FriulAdria, in particolare, è finalizzato allo sviluppo di un progetto di educazione finanziaria nel territorio della provincia di Pordenone.

L’iniziativa, attraverso una rete di soggetti già in contatto con le persone in difficoltà, intende raggiungere soprattutto la fascia di popolazione che incontra maggiori difficoltà a orientarsi nel mondo degli strumenti finanziari, che stando ai risultati di una recente ricerca sono per lo più pensionati ultra sessantacinquenni.

A loro favore si andrà a definire in via sperimentale una “Scuola territoriale di educazione finanziaria” la cui attività nel suo primo anno dovrebbe strutturarsi in un ciclo di tre o quattro lezioni per ambito socioassistenziale, che si terranno partendo da Pordenone.

Le lezioni vedranno il coinvolgimento diretto di alcuni responsabili di filiale di CA FriulAdria operanti sul territorio.