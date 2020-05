Cade con la moto, muore a 42 anni

PORDENONE – Omar Romanin, 42 anni, di San Quirino, ha perso la vita ieri sera, 9 maggio, dopo un incidente in moto nel tunnel di Piancavallo. Vani i soccorsi: è spirato poco dopo per i traumi riportati nella caduta.

Un automobilista che stava percorrendo in discesa come lui via Monte Cavallo ha visto la Kawasaki sorpassarlo. Gli è sembrato che la moto procedesse a velocità normale.

Ha quindi imboccato la galleria all’altezza dei ripetitori. Dopo la semicurva, si è imbattuto nell’incidente: il centauro giaceva sull’asfalto ferito, sbalzato di sella dalla Kawasaki. Era grave, ma respirava ancora.

Subito l’automobilista ha telefonato al 112.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 19. Sul posto sono giunti l’elicottero e l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco di Pordenone e i carabinieri della stazione di Aviano per i rilievi dell’incidente. Le manovre di rianimazione sono proseguite a lungo.

Per più di un’ora l’équipe medica si è adoperata, ma non c’è stato nulla da fare. I traumi riportati dal 42enne erano troppo gravi.

Il medico ha così constatato il decesso. L’elicottero è ripartito dopo le 20, la salma è stata trasportata dalle pompe funebri all’obitorio di Pordenone.

Al vaglio dei carabinieri della stazione di Aviano la dinamica dell’incidente, in cui non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Non è il primo incidente fatale che si verifica nella galleria, proprio in quel punto.

Il motociclista indossava il casco integrale, dai primi rilievi e dalle testimonianze non risulta che procedesse a forte velocità, la curva all’interno del tunnel è molto lunga e non comporta difficoltà di tenuta di strada. I militari dell’Arma ipotizzano che il centauro sia andato a sbattere contro le colonne della galleria.