Capodanno in piazza a Pordenone è Capodance

PORDENONE – A coronare un Pordenone Christmas festival che ha saputo portare colore, calore e allegria in piazza XX Settembre arriverà anche il Capodanno in piazza, organizzato da Comune di Pordenone con Complotto Adriatico e Casette di Natale Pordenone.

L’intrattenimento musicale a partire dalle 21.30 sarà a cura di Dj Ringo e Giuliano Palma, che faranno del Capodanno una Capodance, una serata durante la quale sarà impossibile non ballare. Lo scoccare dell’anno nuovo sarà accompagnato dalle spettacolari e coinvolgenti animazioni in 3D proiettate sulle facciate dei palazzi, realizzate dall’azienda pordenonese TCrea.

Dopo il debutto e il successo dello scorso anno, la formula si rinnova, alzando la posta. Dal punto di vista narrativo, verrà proposto un viaggio nel tempo con una suggestiva visione di come venivano festeggiati i capodanni dagli Anni Venti a oggi. A caratterizzare ogni epoca presa in esame, costumi e ambientazioni d’epoca e una colonna sonora a tema.

Dal punto di vista dello show, sarà ancora più d’impatto con l’utilizzo di un maggiore numero di fari e raffinati effetti speciali, che lasceranno tutti a bocca aperta. Durante la serata saranno aperte e operative sia la pista di pattinaggio sul ghiaccio sia le Casette, che dispenseranno golose pietanze e stuzzichini di ogni tipo, vini deliziosi e birre di carattere. La festa è dunque assicurata.

La carriera di Giuliano Palma comincia nel 1987 coi Casino Royale, gruppo che viene scelto dagli U2 per l’apertura dei concerti in Italia del PopMart Tour. Un’alchimia particolare e il 1999 diviene l’anno di svolta la vita da solista con i Bluebeaters una band di musicisti provenienti da gruppi come Fratelli di Soledad, Africa Unite e Casino Royale, appassionati di rocksteady giamaicano e soul americano, che reinterpretano meravigliosi brani d’autore e sconosciuti al grande pubblico.

Nel 2000 esce “The Album” che viene premiato con il disco d’oro. Gino Paoli chiama Palma per prendere parte a due cover Domani e Che cosa c’è. Nel 2001 esce un disco tratto dai concerti della band “Wonderful Live”.

Nel 2002 esce il suo primo vero album da solista GP Gran Premio con due singoli: Musica di musica e Viaggio solo. Disco curato, dal soul al funk, al rock, al reggae e al R&B. Nel 2005 esce Long Playing, il secondo album per i Giuliano Palma & the Bluebeaters, che ottiene un altro disco d’oro con 22 tracce. Nell’ottobre 2007 esce “Boogaloo”: il disco contiene “Testarda Io” di Iva Zanicchi, “Pensiero D’amore” (di Mal) e il singolo “Tutta Mia La Città” (Equipe 84). Nel 2009 collabora con Nina Zilli nel suo singolo d’esordio 50mila.

A novembre 2009 esce il nuovo album dei Bluebeaters: Combo, 4 inediti accompagnati da un’orchestra di 18 elementi ingaggiata a fiancheggiare Giuliano “the king” e la sua band nei live. Nel 2011 collabora con Caro Emerald al singolo Riviera Life. Nel 2012 durante il Festival di Sanremo duetta insieme con Nina Zilli al brano Per sempre.

Nel luglio 2012 collabora con Club Dogo al singolo P.E.S. che diventa la hit dell’estate e guadagna il disco di platino digitale. Da gennaio 2013 è impegnato a Zelig Circus accompagnato da una formazione inedita, la Giuliano Palma Orchestra. Nel 2014 esce con un nuovo progetto “Old Boy”, album di inediti che porta sul palco di Sanremo con il brano “Così Lontano”, ne segue un tour con più di 50 date in tutta Italia.

Nel 2016 esce il suo nuovo progetto artistico “groovin'” un album dove si celebrano brani internazionali e della musica italiana con l’inconfondibile stile di Giuliano Palma.

Dj Ringo, direttore artistico di Virgin Radio, è uno conduttore radiofonico e disc jockey di successo. Capelli biondi e sempre col sorriso, ha condotto e presentato vari programmi televisivi, ed è anche stato concorrente dell’Isola dei Famosi. La sua passione per la musica comincia sin da giovanissimo. Trasferitosi a Milano, diventa uno dei primi Deejay di Radio RockFM e da lì prende vita la sua carriera lavorativa.

Lavora per RTL e Radio 105 fino ad approdare a Virgin Radio con un programma tutto suo, Revolver. È anche approdato nel mondo del cinema con diversi film, come Indovina chi viene a Natale? e Un Natale per due.