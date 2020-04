Carabinieri, smantellata banda spaccio droga

PORDENONE – I carabinieri del comando provinciale di Pordenone hanno smantellato una banda formata da pregiudicati italiani e albanesi dediti a traffico, detenzione e spaccio di droga tra Pordenone e Venezia.

Dopo aver arrestato 6 persone e averne denunciate altre 10 in stato di libertà, dall’alba di giovedì 16 aprile è in corso un’operazione che prevede l’esecuzione di ordinanze di custodie cautelari per l’arresto di altre 8 persone.

All’operazione partecipano 50 carabinieri tra Fvg e Veneto.

Degli ultimi arrestati, 2 sono stati portati in carcere, gli altri 6 hanno ottenuto gli arresti domiciliari.

Altri provvedimenti vengono eseguiti nei confronti di 3 persone – alle quali è stato imposto l’obbligo di dimora – e di altre 2, che hanno l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

Il blitz conclude un’indagine del Nucleo investigativo avviata nell’aprile di due anni fa e coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone.

Nel corso delle indagini sono state sequestrate varie quantità di droga, in particolare cocaina e marijuana.