Casa Studente, concerto di Fine Anno sospeso. Online il 31 dicembre scambio auguri

PORDENONE – «Mai avremmo pensato di interrompere la tradizione del Concerto di Fine Anno, a Pordenone, subito dopo aver festeggiato la 40^ edizione, il 31 dicembre 2019»: lo spiega il direttore d’orchestra e pianista Eddi De Nadai, co-direttore artistico, insieme al pianista Franco Calabretto, del Concerto di Fine Anno che per quarant’anni ha siglato al Teatro Verdi di Pordenone una tradizione amata e celebrata in città, per scambiare gli ultimi auguri in vista del nuovo anno, a poche ore da cenoni e brindisi.

Se il Centro Casa Antonio Zanussi di Pordenone ha dovuto rinunciare quest’anno a una delle sue iniziative più sentite, perlomeno onorerà lo scambio degli auguri con il suo pubblico, affidato ai due co-direttori artistici De Nadai e Calabretto, nel medesimo orario in cui ci si ritrovava a teatro per il Concerto: appuntamento sui canali facebook e youtube del Centro giovedì 31 dicembre alle 16, augurandosi che questa modalità resti un unicum e si possa presto tornare alla musica in scena.

«E infatti – anticipa Franco Calabretto – vogliamo rassicurare il pubblico del Concerto di Fine Anno che stiamo lavorando per un 2021 pieno di ‘normalità’, con una articolata programmazione che permetterà di recuperare, ci auguriamo già in primavera, i concerti del Festival internazionale di Musica Sacra e di rilanciare verso l’edizione autunnale 2021, oltre ai tradizionali Concerti aperitivo dal mese di febbraio e altre importanti novità».

A ricordare le atmosfere e le musiche scintillanti del Concerto di Fine Anno saranno le immagini video delle ultime tre edizioni, nelle quali si sono succedute, dal 2017 al 2019, l’Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Ucraina di Kiev, diretta da Volodymyr Sheiko con Giuseppe Albanese al pianoforte, l’Odessa Philharmonic Orchestra e l’anno scorso la Sofia Sinfonietta, diretta dal M.° Svilen Simeonov e integrata, a Pordenone, dal violino solista di Pavel Berman. Un modo per ritrovare in formato video la grande festa in musica di Fine Anno, immaginando quella che tutti si augurano di riproporre a fine 2021.

Info www.centroculturapordenone.it