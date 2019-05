“C’era l’acca”, progetto servizio civile solidale all’Aas5

PORDENONE – Si chiama “C’era l’acca” il progetto della Direzione sociosanitaria della AAS5 di Pordenone per il bando 2019 del Servizio civile solidale che la Regione ha di recente approvato e che consentirà così a 4 giovani in un percorso di 360 ore da effettuarsi nell’arco di un anno, di inserirsi nella coprogettazione per l’abitare sociale per le persone con disabilità che l’Azienda Sanitaria 5 sta per assegnare.

Sul sito internet dell’AAS 5 è disponibile il testo del progetto, il bando emanato dalla competente Direzione regionale e la domanda che gli interessati devono inviare all’Azienda Sanitaria 5 entro e non oltre le ore 14.00 del 24 maggio 2019.

Possono presentare domanda i cittadini italiani e stranieri senza distinzione di sesso e residenti in Friuli Venezia Giulia che entro questa scadenza abbiano compiuto il sedicesimo, ma non compiuto il diciottesimo anni di età.

Il progetto mira ad inserire i giovani volontari nella rete territoriale di servizi per le persone con disabilità (non più handicappate, da qui il titolo del progetto) offrendo l’occasione, dopo una fase di formazione specifica, di incontrare diverse figure professionali, dall’assistente sociale all’infermiere, dall’educatore al terapista occupazionale, creando così opportunità di interesse per possibili scelte di studio e di lavoro.

Per tale occasione di solidarietà e di partecipazione sociale, viene riconosciuto ai giovani che saranno selezionati un assegno complessivo di 892,38 euro erogati in un’unica soluzione al termine del progetto.