Chiude la pizzeria Gambrinus, locale che ha fatto la storia

PORDENONE – Oggi, vigilia di Natale, chiude definitivamente il locale che ha fatto, più di ogni altro, la storia della città nell’ambito della ristorazione.

Si tratta della pizzeria Gambrinus, in via Dante, dal 1982 gestita con professionalità da Gianni Zecchinel, chiamato da tutti Gegè (nella foto all’interno del locale).

Un locale storico aperto nel 1965, unico nel suo genere per i suoi caratteristici saliscendi distribuiti fra il ‘primo piano’ e i tavoli di servizio, rimasto immutato da oltre mezzo secolo.

E così dopo 38 anni di lavoro continuato (altri 15 è stato alle dipendenze del ristorante Re Gildo a Porcia), Gegè lascia per dedicarsi a se stesso, al riposo e, soprattutto, alla famiglia: la moglie Lorenza è stata una valida collaboratrice in tutti questi anni.

Sempre disponibile nei confronti dei clienti, è riuscito a proporre pizze innovative scegliendo ingredienti di qualità e ‘inventando’ l’ormai famosa pizza con la rucola. Con questo ortaggio, unito al crescione, piccoli ‘fiocchi’ di parmigiano e un pomodoro a forma di cuore ( rappresentava i colori dell’Italia) Gegè vinse, nel 1987 il primo premio indetto dalla Fiera di Pordenone. Una grande soddisfazione riconosciuta poi dai tanti avventori che hanno portato al successo gastronomico di questa speciale pizza.

Per tutto questo l’Ascom – Confcommercio imprese per l’Italia di Pordenone per voce del presidente provinciale Alberto Marchiori e del direttore Massimo Giotrdano intendono rivolgere un particolare ringraziamento a Gegè, socio storico nelle fila dell’Associazione, per il suo costante impegno nel promuovere il settore della ristorazione e per aver saputo dare impulso e forte immagine alla crescita della città.