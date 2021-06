Chiuderà il 30 giugno 12ª edizione Premio giornalistico Simona Cigana

PORDENONE – Si avvia alla chiusura la 12ª edizione del “Premio Simona Cigana” il concorso giornalistico nazionale annuale, multimediale, multilingue del Circolo della Stampa di Pordenone. Scadrà infatti il 30 giugno il periodo di un anno nel quale devono essere pubblicati i testi che in questi giorni vengono presentati dai concorrenti.

Il periodo preso in considerazione va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. I servizi a concorso devono essere presentati alla segreteria del Premio, entro il 10 luglio, tramite posta tradizionale o in posta elettronica. In merito, ogni indicazione è reperibile sul Bando/Regolamento pubblicato nel sito web www.stampa-pordenone.it.

La materia dei servizi giornalistici s’impernia sul Friuli Venezia Giulia, sia come entità a se stante, sia come parte del contesto nazionale e internazionale.

Le Categorie concorsuali sono quelle di sempre: Inchiesta, Sport, Economia/Artigianato, Sociale/Infortuni sul lavoro, Turismo Avianese. Fuori concorso saranno premiati anche libri e riviste di giornalisti e testate giornalistiche.

In questi giorni sarà anche decisa la data della cerimonia di premiazione dei servizi vincitori dell’11ª edizione, proclamati il 9 dicembre 2020. L’evento è stato più volte rinviato, a causa delle restrizioni imposte dalla lotta alla pandemia di Covid-19. Con molta probabilità sarà scelta una data attorno alla metà di luglio.

Nell’occasione sarà presentato il libro “Simona”, dedicato alla vita di Simona Cigana, alle testimonianze, alle iniziative che nel suo ricordo sono adottate dal Circolo della Stampa e da Assostampa FVG, all’analisi dell’attuale momento del settore dell’informazione, allo stesso Premio giornalistico intitolato alla giovane collega di Aviano scomparsa prematuramente.