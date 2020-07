Chiusura notturna tratto Pontebbana per lavori

PORDENONE – Un’ordinanza emanata da FVG Strade (la n. 153/2020 del 6 luglio) dispone la chiusura totale al traffico di un tratto di statale 13 “Pontebbana” nelle seguenti date e orari:

dalle 20:00 del 9 luglio alle 7:00 del 10 luglio

dalle 20:00 del 10 luglio alle 7:00 dell’11 luglio

dalle 4:00 alle 7:00 del 14 luglio

dalle 4:00 alle 7:00 del 15 luglio

Il tratto chiuso al traffico è quello compreso tra le intersezioni con via Interna e via Galilei.

Tutte le deviazioni saranno adeguatamente indicate sul luogo.

La Polizia locale di Pordenone ha disposto una serie di modifiche alla viabilità per consentire i percorsi alternativi, che coinvolgono alcune strade della zona (ordinanza n. 281/2020 del 7 luglio).

Precisamente, in deroga ai provvedimenti che vietano il transito a veicoli di massa complessiva superiore a 35 quintali, è consentito il transito anche a tali mezzi in ambo le direzioni, sulle strade via Maestra Vecchia, via Ferraris, via Stradelle e via Galilei.

Inoltre, in via Galilei, all’intersezione con viale Venezia, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra, in direzione Udine.

La chiusura è necessaria per l’installazione del sovrappasso ciclo pedonale terminal studenti, che collegherà le aree delle scuole Flora e Grigoletti permettendo a studenti, e non solo, di attraversare la Statale in sicurezza a piedi o in bici.

Per tutte le informazioni di dettaglio consultare le ordinanze.