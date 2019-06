Circolo stampa: Premio Simona Cigana, è già count down

PORDENONE – È già conto alla rovescia per la 10ª edizione del Premio “Simona Cigana”, il concorso giornalistico annuale multimediale multilingue del Circolo della Stampa di Pordenone.

L’annuale appuntamento vuol essere, come nelle precedenti edizioni,festa e speranza per uno strumento democratico indispensabile e in grande mutamento, qual è l’informazione.

L’annuale kermesse, che è anche festa per il suo decimo anniversario, si chiuderà il 10 luglio prossimo, termine ultimo per presentare i servizi giornalistici pubblicati dai giornalisti italiani sulle testate nazionali ed estere tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019.

DEDICATO A SIMONA CIGANA. Si tratta anche di un’occasione importante per ricordare la giovane giornalista avianese Simona Cigana, cui è intitolato il Premio, come dimostrano le iniziative del Circolo della Stampa, in atto dal 1° gennaio scorso.

Dall’inizio dell’anno, infatti, sono in atto incontri aperti al pubblico su vari argomenti relativi all’informazione, partendo dal concetto dell’apporto dei giornalisti alla formazione dell’opinione pubblica, funzione compromessa ed erosa dall’arrembaggio dei follower.

Tra le attività celebrative figurano il festival dello scorso maggio, “Futuro contemporaneo”, durante il quale si sono avvicendati dieci protagonisti della cultura, della scienza, della tecnologia, dell’economia e del giornalismo per esaminare in positivo e in negativo le enormi trasformazioni future che sono già realtà.

Nel programma figura anche la pubblicazione di un libro che conterrà il ricordo di colleghi e amici di Simona e una raccolta di scritti della giovane giornalista mancata prematuramente, per un improvviso malore letale. Il volume conterrà anche una selezione dei migliori servizi giornalistici pubblicati in questi primi dieci anni del Concorso.

INIZIATIVA UNICA. Ancora una volta il Premio Simona Cigana è un’iniziativa unica nel suo genere, in quanto dedicata al Friuli Venezia Giulia, come luogo e argomenti, oltre che come riferimento a livello nazionale e internazionale.

Le conferme, indicate dal Bando Regolamento del sito web www. stampa-pordenone.it, riguardano le seguenti Categorie: Inchiesta, Sport, Turismo, Economia/Artigianato, Sociale/Antinfortunistica.

SEGNALAZIONI DEL PUBBLICO. Confermata anche la partecipazione del pubblico che può segnalare al Circolo della Stampa uno o più servizi dell’autore preferito. Comunque sarà lo stesso autore a compilare i moduli necessari alla partecipazione al concorso e a presentare il servizio che egli stesso riterrà più opportuno.

SOSTEGNO AL CONCORSO. Determinante, come sempre, il sostegno degli sponsor (pubblici e privati) che fa di questo ormai storico evento una delle iniziative più caratterizzanti del Friuli Venezia Giulia e del mondo dell’informazione.

Si tratta della Bcc Pordenonese, della Federazione delle Bcc del Friuli Venezia Giulia, della Famiglia Cigana, dei Comuni di Aviano e di Pordenone, della Confartigianato Imprese di Pordenone, dell’Anmil (associazione dei mutilati e degli invalidi del lavoro), di Domovip Italia.