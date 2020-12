Ciofani allo scadere beffa i Ramarri; Pordenone-Cremonese 1-2

LIGNANO – La Cremonese espugna il Teghil di Lignano (1-2) e dopo sei pareggi consecutivi cade l’imbattibilità interna dei Ramarri rovinando la festa a mister Tesser per le sue 100 panchine neroverdi.

Le reti del match tutte nella ripresa.

Ospiti in vantaggio al 20′ con Celar che appoggia in rete la respinta di Perisan dopo il tiro di Pinato. Al 24′ Falasco, alla prima rete in neroverde, pareggia il match che, dopo aver triangolato con Ciurria, lascia partire un tiro mancino che si infila all’angolo basso alla sinistra di un poco reattivo Volpe. Al 37′ Butic su calcio di punizione colpisce il palo e sulla respinta Musiolik mette in rete ma per l’arbitro il polacco è in fuorigioco (dubbio).

Al 44′ Perisan respinge ancora una volta centralmente un tiro di Castagnetti che trova pronto Ciofani per il gol vittoria ospite.

I Ramarri con questa sconfitta restano fermi a quota 17 punti in classifica e restano a meno quattro dalla zona play-off.

Prossimo turno il 27 dicembre in trasferta a Frosinone.

Il tabellino:

PORDENONE – CREMONESE 1-2

GOL: 20′ st Celar, 24′ Falasco, 44′ Ciofani.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Magnino (23′ st Gavazzi), Calò (11′ st Pasa), Scavone (39′ st Rossetti); Mallamo (11′ st Musiolik); Ciurria, Butić. A disp.: Bindi, Passador, Vogliacco, Banse, Misuraca, Bassoli, Zammarini, Chrzanowski. All. Tesser.

CREMONESE (4-3-3): Volpe; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso, Valeri; Valzania, Castagnetti, Ghisolfi (1′ st Gustafson); Pinato, Strizzolo (1′ st Ciofani), Buonaiuto (39′ pt Celar). A disposizione: Alfonso, De Bono, Zaccagno, Bernasconi, Bia, Gaetano, Schirone, Ceravolo. All. Bisoli.

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina. Assistenti Lanotte di Barletta e Marchi di Bologna. Quarto ufficiale Amabile di Vicenza.

NOTE: ammoniti Scavone, Gustafson, Barison e Perisan. Angoli 5-4. Recupero: pt 2′; st 4′.

P.G.