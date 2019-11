Circolo cultura e arte, 30 anni caduta Muro Berlino il 6 novembre

PORDENONE – Il prossimo appuntamento del Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone sarà mercoledì 6 novembre 2019 presso l’ex Tipografia Savio, in Via Torricella n.2 a Pordenone.

L’incontro si inserisce nell’ambito della rassegna che il Comune di Pordenone ha voluto dedicare quest’anno ai 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino ed avrà come titolo: “Dalla costruzione al crollo. La storia del Muro che ha diviso in due la città di Berlino”.

Il relatore, per questa occasione, sarà lo storico italiano, prof. Pietro Neglie.

Laureatosi in Scienze Politiche presso la Sapienza di Roma con il professor Renzo De Felice, ne diventa collaboratore fino alla sua morte. È tra i fondatori dell’Istituto per lo studio della storia contemporanea “Renzo De Felice” e attualmente insegna Storia Contemporanea presso il corso di Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università di Trieste.

Il prof. Neglie ci condurrà nei fatti e negli eventi che hanno caratterizzato la costruzione del Muro, per poi passare agli avvenimenti successivi, soffermandosi quindi sulle emozioni forti che accompagnarono l’abbattimento del Muro e il tramonto definitivo di un’epoca”.