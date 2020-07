Circolo Cultura e Arti, 21 luglio, confronto con ad Interporto Pordenone

PORDENONE – Il Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone promuove martedì 21 luglio, alle 18.30, in diretta sul suo profilo facebook, o in differita sul canale youtube “Finanza ed Economia Reale”. Sarà un confronto in dialogo tra Giuseppe Bortolussi, Amministratore delegato di Interporto Centro Ingrosso Pordenone, Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario autonomo e Maurizio Pertegato, direttore di pordenoneoggi.it e di ilfriuliveneziagiulia.it tra andamenti dei principali indici di borsa ed economia del territorio.

Condividi