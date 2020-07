Circolo Cultura e Arti, 8 luglio, Finanza: indici positivi nonostante contagi

PORDENONE – Il Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone promuove mercoledì 8 luglio, alle 18.30 in diretta sul suo profilo facebook, o in differita sul canale youtube, “Aperitivo Finanziario” I Dati Macro sostengono Wall Street: indici positivi nonostante i contagi. Dialogo tra Alessandro Pazzaglia e Maurizio Pertegato.

Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario autonomo, master in Pianificazione Finanziaria dopo aver conseguito Laurea in Economia e Commercio nell’Università degli Studi di Trieste. Specializzazione in gestione patrimoniale.

Maurizio Pertegato, direttore e socio fondatore dello Studio Associato ComunIcare e direttore dei quotidiani online ilfriuliveneziagiulia.it. e pordenoneoggi.it

Laureato in Scienze politiche all’Università di Padova e giornalista professionista iscritto all’Albo del Friuli Venezia Giulia dal 1993, ha collaborato con la redazione pordenonese de “Il Piccolo” di Trieste e con la redazione pordenonese del “Messaggero Veneto”. Dal 1990 collabora con il settimanale “Il Popolo”.