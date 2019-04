Circolo stampa, i primi 10 anni del Premio Simona Cigana

PORDENONE – Si avvia a conclusione la 10ª edizione del “Premio Simona Cigana”, il concorso giornalistico annuale multimediale multilingue del Circolo della Stampa di Pordenone. Uno storico traguardo per questa kermesse, alla quale partecipano i servizi pubblicati, tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, da giornalisti italiani, su testate italiane ed estere.

INIZIATIVA UNICA. Novità e conferme nel programma di questa iniziativa unica nel suo genere, in quanto dedicata al Friuli Venezia Giulia come luogo e argomenti, oltre che come riferimento a livello nazionale e internazionale. Le conferme, indicate dal Bando Regolamento del sito web www. stampa-pordenone.it, riguardano le seguenti Categorie giornalistiche a concorso: Inchiesta, Sport, Turismo, Economia/Artigianato, Sociale/Antinfortunistica.

SEGNALAZIONI DEL PUBBLICO. Confermata anche la partecipazione del pubblico che può segnalare al Circolo della Stampa uno o più servizi dell’autore preferito. Comunque sarà lo stesso autore a compilare i moduli necessari alla partecipazione al concorso e a presentare il servizio che egli stesso riterrà più opportuno.

ATTIVITÀ COLLATERALI. Tra le novità del 10° anniversario figura un numero maggiore di iniziative collaterali, rispetto agli anni scorsi: un libro e una serie di incontri con personaggi della cultura, dell’arte, della scienza, delle tecnologia, del sociale.

Il libro conterrà una raccolta di scritti di Simona Cigana, testimonianze di coloro che hanno lavorato con lei, i migliori servizi giornalistici pubblicati in questi primi dieci anni del Concorso.

Numerosi gli eventi collaterali, in corso da mesi, il più importante dei quali è in programma per i giorni 15, 17. 18 maggio. Si tratta di un trittico di incontri con personaggi della scienza, della cultura, dell’informazione, del quale, tra giorni, saranno resi noti i dettagli.

SOSTEGNO AL CONCORSO. Determinante, come sempre, il sostegno degli sponsor (pubblici e privati) che fa di questo ormai storico evento una delle iniziative più caratterizzanti del Friuli Venezia Giulia e del mondo dell’informazione.