Circolo stampa: Premio Cigana, nuovo rinvio a causa del coronavirus

PORDENONE – “Purtroppo siamo costretti a rinviare nuovamente la cerimonia conclusiva di proclamazione e premiazione dei vincitori dell’11ª edizione (2019-2020) del “Premio Simona Cigana”, prevista per febbraio, come data di ripiego”.

Lo comunica Pietro Angelillo, presidente del Circolo della stampa di Pordenone, che aggiunge come “anche questa volta, la causa è l’impossibilità di realizzare l’evento in presenza, data la continuazione della pandemia da Covid-19. Contiamo di riuscirci in un prossimo periodo di miglioramento della situazione sanitaria che sta condizionando l’intera vita pubblica del nostro Paese e non solo”.

“Nel frattempo confermiamo che tutto è pronto per poter procedere con questo evento, necessariamente legato alla presenza fisica, visto che dobbiamo consegnare assegni, targhe e diplomi. Confidiamo dunque nella comprensione di tutti e garantiamo l’impegno a informarvi non appena

l’occasione sarà favorevole”.

Intanto, la 12ª edizione del Premio Simona Cigana è cominciata il 1° luglio 2020 e si concluderà il 30 giugno 2021, come indicato nel Bando/Regolamento pubblicato sul nostro sito web: www.stampa-pordenone.it.