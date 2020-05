Ciriani “albero in piazza XX Settembre simbolo della rinascita”

PORDENONE – Con questo bell’albero che abbiamo deciso di mettere in piazza XX Settembre, sistemando un’area disordinata.

Sarà il simbolo della rinascita”. Così scrive il sindaco, Alessandro Ciriani, sul suo profilo facebook.

“La città – aggiunge Cristina Amirante, assessore alla Mobilità – ha bisogno di aree di permeabilità che assorbano le piogge e che favoriscano la riduzione della temperatura estiva. Tutti i progetti di riqualificazione cittadina contemplano nuove aiuole (largo san Giorgio, via Mazzini, piazza della Motta e molti altri) proprio per favorire questi processi e per migliorare il decoro urbano”.