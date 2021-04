Città green, altri sei edifici pubblici coinvolti nel rinnovamento energetico

PORDENONE – Prosegue il grande «piano energia pulita» da 6,7 milioni promosso dal Comune per il rinnovamento energetico di circa 90 edifici pubblici comunali. Obiettivo: abbattere i consumi di riscaldamento e luce e l’inquinamento cittadino.

La giunta ha appena approvato altri sei interventi su altrettante strutture: le scuole primarie Narvesa e IV Novembre, l’istituto d’infanzia Torre, il comando di polizia municipale e i polisportivi di Villanova e Borgomeduna. In tutto 669 mila euro. I lavori si svolgeranno in estate.

La rivoluzione verde, che si dipanerà via via nel corso degli anni, è cominciata nei mesi scorsi con un grande lotto di opere da circa 2,6 milioni su sedici fabbricati tra scuole, palestre, centri aggregativi, musei. Ora, appunto, il via libera alla nuova tranche.

Tra questi, come detto, anche l’attuale comando di polizia municipale che si trasferirà prossimamente nell’ex provveditorato di via Concordia, lasciando libero l’attuale edificio per altri scopi pubblici.

Diversi gli interventi: la sostituzione delle vecchie e inquinanti caldaie, l’installazione di moderne termovalvole, pannelli fotovoltaici, illuminazioni a led e altre operazioni di ottimizzazione energetica.

Il piano condurrà a risparmi complessivi di riscaldamento e luce attorno al 17,6 per cento e a una riduzione delle emissioni inquinanti pari a 724 tonnellate di Co2.

«L’inquinamento – rimarca il sindaco Alessandro Ciriani – è causato da caldaie e impianti vecchi ancor più che dalle automobili. Questo progetto costituisce per la città una svolta verde senza precedenti, che porta a meno consumi di energia e una diminuzione netta di Co2 e polveri sottili. La tutela dell’ambiente cittadino si fa così, con azione concrete, non con le chiacchiere».

«Con queste opere – sottolinea l’assessore Amirante – miglioriamo le già lusinghiere performance della città in fatto di energia e ambiente, testimoniate dai primi posti nelle classifiche nazionali».

Le opere verranno interamente realizzate dalla ditta Siram, con la quale il Comune ha stipulato un nuovo contratto di gestione energetica di 15 anni, tramite la formula del partenariato pubblico privato.