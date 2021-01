Cittadella salute, i lavori procedono. A settembre la struttura sarà attiva

PORDENONE – Il Direttore Generale di ASFO, Dott. Polimeni, ha effettuato questa mattina un sopralluogo nel cantiere della Cittadella della Salute, insieme ai tecnici dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, dell’Ufficio di Direzione lavori e dell’Impresa esecutrice.

È stata l’occasione per constatare lo stato di avanzamento dei lavori la cui conclusione è prevista alla fine del mese di febbraio.

La visita ha riguardato il piano terra, il piano primo e il piano secondo, ove saranno riunite varie funzioni sanitarie che oggi si trovano collocate in differenti strutture nel territorio cittadino: al piano terra il Centro prelievi, il Dipartimento delle Dipendenze, i magazzini di distribuzione farmaci e presidi sanitari, la Guardia medica; al piano primo uffici e ambulatori distrettuali, gli ambulatori della Neuropsichiatria infantile, gli ambulatori e palestre di Riabilitazione e il Consultorio familiare; al piano secondo uffici e ambulatori del Dipartimento di Prevenzione (Vaccinazioni, Medicina legale e dello sport, etc.).

Nell’edificio troveranno collocazione anche la nuova sede della Farmacia comunale (al piano terra), mentre il terzo piano sarà interamente dedicato a uffici del Servizio Sociale del Comune. Il trasferimento delle attività sanitarie e l’attivazione della struttura è programmato per settembre 2021.

“Ho potuto verificare – dichiara il Direttore Generale – come i lavori stiano procedendo celermente con la garanzia che presto il primo padiglione della nuova area ospedaliera di Pordenone potrà ospitare i servizi territoriali di ASFO e quei servizi sanitari per i quali non è richiesta la degenza ospedaliera. Si tratta di una grande opportunità logistica che permette all’Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale di razionalizzare spazi e funzioni con indubbio beneficio in termini di efficienza e di efficacia di risposta agli utenti”.

“La Cittadella della Salute rappresenta – conclude il Direttore Generale di ASFO, Dott. Joseph Polimeni – un importante salto di qualità per il servizio sanitario offerto ai cittadini del territorio di Pordenone che si avvicina con ancora più adeguatezza, alle nuove esigenze di salute della comunità. E’ motivo d’orgoglio lavorare al potenziamento dell’attività sanitaria sulla base della convinzione dell’efficacia dello sviluppo della medicina territoriale”.

Foto: Missinato.