Collezionismo e filatelia in Fiera il 17 e 18 ottobre

PORDENONE – Si rinnova l’appuntamento per gli amanti di collezionismo alla Fiera di Pordenone grazie alla mostra mercato Nordest Colleziona-Uniformexpo.

Saranno oltre 100 gli espositori che nel padiglione 1 sabato 17 e domenica 18 ottobre presenteranno pezzi di oggettistica militare, modellismo, wargame, filatelia, numismatica, cartoline, figurine, libri, stampe e manifesti.

“E’ prevista – sottolinea l’organizzatore Ivo Fossati – una limitata presenza istituzionale, in quanto le forze di polizia e le forze armate sono impegnate nei controlli per il contenimento del Covid. Per questa edizione, quindi, hanno collaborato con noi le associazioni d’arma. L’unica eccezione è la Brigata Ariete”.

Saranno inoltre presenti associazioni modellistiche, di soft-air con un poligono, la Ruote del passato con le moto militari e auto con carrozzeria Bertone, l’Aeroclub Pordenone con un Pioneer 200.

E non mancheranno uniformi e materiale storico nonché gruppi di reenactors che metteranno in scena episodi della seconda guerra mondiale.

In contemporanea, si tiene Naonisfil, 11ª rassegna filatelica e numismatica. E ci sarà un doppio annullo a cura di Poste italiane che attiverà un servizio filatelico temporaneo con bolli speciali dalle 9 alle 12.30 in via Santa Caterina.

“Il collezionismo mi è sempre caro – evidenzia il presidente di Pordenone Fiere, Renato Pujatti – e credo che questa fiera offra l’occasione per una ripartenza positiva e in sicurezza”.

Nordest colleziona è aperta al padiglione 1 dalle 9.30 alle 18 di sabato 17 e domenica 18 (8 euro l’intero, 6 il ridotto). Non è necessaria la prenotazione, basta registrarsi all’ingresso.