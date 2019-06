Come l’Europa ci semplifica la vita: convegno Confcommercio il 10 giugno

PORDENONE – “Dove sei Europa – come la Ue ci semplifica la vita” è il titolo del convegno promosso da Confcommercio Fvg a Pordenone, il 10 giugno, dalle 15, nella sede di Palazzo Montereale Mantica in corso Vittorio Emanuele.

Agli indirizzi di saluto del presidente regionale di Confcommercio Giovanni da Pozzo, del sindaco Alessandro Ciriani, del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, del vicecapo della rappresentanza in Italia della Commissione europea Vito Borrelli e del ministro per il Sud Barbara Lezzi, seguiranno gli interventi dell’attore Paolo Briguglia, che introdurrà l’argomento, e del segretario generale di Confcommercio Imprese per l’Italia Luigi Taranto.

Dopo l’intermezzo musicale dell’orchestra San Marco-Brass Quartet, la tavola rotonda moderata da Alberto Marchiori, incaricato per le Politiche Ue di Confcommercio nazionale, con il giornalista Rai Roberto Reale, il docente dell’università Roma Tre Mauro Cappello, l’esperta di politiche di coesione Sabina De Luca, l’analista politico della Rappresentanza in Italia della Commissione Ue Vittorio Calaprice, il docente in Diritto ed Economia del corso sperimentale Archimede del liceo classico Stellini di Udine e la responsabile Confcommercio-delegazione Ue Marisa Ameli.