Commercianti, dal 1^ gennaio arriva lo scontrino elettronico

PORDENONE – Dal primo gennaio 2020 i commercianti diranno addio al vecchio scontrino fiscale per sostituirlo con uno scontrino elettronico.

Per le imprese cambieranno, quindi, gli adempimenti amministrativi e sarà necessario modificare i registratori di cassa che saranno automatici con connessione internet.

L’introduzione dello scontrino digitale per i negozi prevede la memorizzazione e trasmissione telematica di scontrini e fatture ogni giorno all’Agenzia delle entrate.

Un cambiamento normativo subito illustrato agli operatori del terziario dall’Ascom- Confcommercio che si è attivata con un calendario di incontri formativi in programma sull’intero territorio provinciale.

I prossimi appuntamenti, dopo quelli tenutesi recentemente a Pordenone e Maniago, riguardano i mandamenti di San Vito al Tagliamento (mercoledì 2 ottobre ore 20, sala consiliare municipio), Spilimbergo (mercoledì 9 ottobre ore 20 Corte Europa 1° piano ex Camera Commercio), Sacile (lunedì 14 ottobre ore 20 sede Ascom di viale della Repubblica 162). Relatori sono Marco Zadro responsabile Ascom per la parte fiscale e Tecno3 per quella tecnica.

Nel corso degli incontri sono illustrati anche i nuovi bandi regionali riservati ai settori Commercio e Turismo con il responsabile di Terziaria Cat Luca Penna.

Sullo scontrino digitale – spiega il presidente provinciale di Confcommercio Alberto Marchiori (nella foto) – «la nostra associazione si è adoperata da subito per cercare di agevolare le imprese sulla transizione e consentire alle stesse di far fronte a questa importante innovazione. Per questo abbiamo messo a disposizione un’apposita sezione sul sito internet dell’Ascom una sorta di vademecum».

Dall’obbligo dell’invio telematico – precisano dalla struttura associativa – sono esclusi i tabaccai e coloro che vendono beni dai Monopoli di Stato, i benzinai per i clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio d’impresa, i giornalai e quelli del settore scommesse e new slot.