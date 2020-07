Commercio, click day contributi affitto

PORDENONE – Martedì 21 luglio dalle 8.30 scatta il click day per ottenere i rimborsi destinati ai proprietari di negozi rimasti chiusi durante il lokdown.

Per aiutare il commercio, infatti, il Comune concede un bonus forfettario ai proprietari che diminuiscono per almeno il 20% e per almeno tre mesi il canone di locazione dei negozi di vicinato, pubblici esercizi e attività artigianali (acconciatori, estetisti, tatuaggio e piercing).

I contributi vengono così conferiti: 1000 euro per le attività dell’ipercentro e 500 euro per quelle fuori. In caso di riduzione dell’affitto per almeno un anno i contributi salgono rispettivamente a 1500 e 750 euro. Le due misure non sono cumulative. Escluse dai benefit le attività che per legge potevano rimanere aperte nel corso della serrata generale, come per esempio gli alimentari.

I fondi vengono assegnati a tutte le istanze valide che perverranno, in ordine cronologico di arrivo e fino a esaurimento del plafond, pari a 200 mila euro. Una quota del budget è riservata ai tre pubblici esercizi che il Comune ospita nei propri immobili.

Si può presentare domanda esclusivamente online su comune.pordenone.it fino alle 12.00 di giovedì 20 agosto.

Per informazioni sono a disposizione i seguenti funzionari comunali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il lunedì e il giovedì anche dalle 14.00 alle 17.30

Stefania Scarabattola: telefono 0434-392454

Giulia Pelosi: telefono 0434-392454

Silvana Moro: telefono 0434-392552

Stefania Cavasino: telefono 0434-39224