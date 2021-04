Compagnia del Vento, il 16 aprile seminario di Zan sulle magie della vela

PORDENONE – La compagnia del Vento di Pordenone, unica associazione velica pordenonese affiliata al CONI e alla FIV, in collaborazione con la libreria Quo Vadis di Pordenone, ha organizzato per Venerdì 16 Aprile alle ore 20,45 un seminario con Bruno Zan, autore del libro “da Venezia a Rodi sulle rotte dei Capitani da Mar” , viaggio tra i luoghi, i ricordi, le emozioni e gli incontri vissuti in barca a vela solcando le rotte degli antichi marinai.

Bruno ZAN, veneziano doc, con la propria barca a vela sin dal 1978 naviga in Adriatico, Ionio ed Egeo, ripercorrendo le rotte tracciate dalla Serenissima; laureato in ingegneria , docente universitario allo IUAV di Venezia, navigatore oceanico vincitore nel 2016 della regata in equipaggio ARC in Atlantico.

L’incontro è gratuito per tutti e si terrà sulla piattaforma Zoom accessibile attraverso il sito dell’associazione www.compagniadelvento.it.

La Compagnia dl Vento durante l’assemblea del 15 Febbraio ha eletto il nuovo direttivo per i prossimi 4 anni, la compagine vede Marco GIACOMINI eletto presidente, Andrea MALACART vice presidente, Michele ZAMBON tesoriere, Silvio BRESCIA direttore sportivo, Claudio CASTENETO segretario, Memmo MANCUSO e Fabio LA MALFA consiglieri. L’avvocato Nicola De Stefano e Il commercialista Francesco Fabbroni sono i revisori.

Si ricorda inoltre che il Il 23/24 aprile 2021 si svolgerà la prima regata della stagione 2021: Lignano ospiterà la 48a regata dei due golfi valida come selezione al Campionato Italiano d’Altura Assoluto e 2^ tappa del Circuito NARC Spring Series. Manifestazione velica storica che vede la partecipazione di numerosi circoli dell’Alto Adriatico ed equipaggi da tuta Italia e dall’estero.

Su www.compagniadelvento.it tutte le informazioni su eventi regate e tanto altro.