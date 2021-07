Comunali, Alberto Parigi presenta la sua candidatura il 21 luglio

PORDENONE – Alberto Parigi, responsabile della comunicazione del Comune di Pordenone, presenta pubblicamente la sua candidatura al consiglio comunale con la Lista Ciriani sindaco – Pordenone cambia.

L’incontro, aperto a tutti e a ingresso libero, si terrà mercoledì 21 luglio alle 20 al campo di calcio di Torre di Pordenone, in via Peruzza 8. Interverrà anche il sindaco Alessandro Ciriani.

“Assieme al sindaco, di cui da anni sono stretto collaboratore – anticipa Parigi – illustrerò il lavoro di questi anni a testimonianza dell’impegno per la città e traccerò brevemente le linee per la Pordenone dell’immediato futuro. Un’attenzione particolare la dedicherò al programma della cultura per la città per il prossimo mandato. Sono convinto che la cultura non debba essere pensata come un comparto a se stante, ma debba aprirsi e legarsi pienamente alla vita della comunità, operando in modo stretto con tutti gli altri comparti cittadini, dal piccolo commercio al turismo, dalla scuola all’economia, dalle categorie economiche e sociali all’università. In questo disegno – conclude – il Comune deve giocare un ruolo di regia e impulso”.

Per partecipare all’incontro non serve prenotare. La registrazione dei partecipanti verrà effettuata all’ingresso. Il pubblico si sistemerà sugli spalti coperti. In ogni caso, se il meteo sarà sfavorevole l’incontro traslocherà al Palaviola, il tendone adiacente al campo di calcio stesso.