Comune coordina interventi di “Puliamo i quartieri”

PORDENONE – L’emergenza epidemiologica ha condizionato l’iniziativa “Puliamo i quartieri”, realizzata dal Comune di collaborazione con l’Ascom, e quindi il progetto inevitabilmente è stato sospeso.

Ora alla luce delle nuove disposizioni in programma finalizzate a riprendere iniziative e attività nel rispetto dei protocolli per evitare contagi e diffusione del virus ed osservando il distanziamento sociale e le norme di sicurezza, volontari , associazioni cittadine e assessorato all’ambiente hanno ritenuto di ricominciare l’attività di pulizia dei quartieri cittadini.

“Agli inizi di marzo alcuni cittadini del Gruppo Volontari Beato Odorico evidentemente stimolati dal senso civico, sensibili alla sostenibilità ambientale e al decoro urbano del proprio quartiere, hanno pulito alcune aree limitrofe a via Benedetto Marcello, – commenta l’assessore all’ambiente Stefania Boltin – Un’attività significativa – prosegue l’assessore – e per questo ringraziamo i gruppi spontanei che si prodigano in vari interventi in città, tuttavia è auspicabile far rientrare queste iniziative nell’ambito di “Puliamo i quartieri” così da rendere l’attività più razionale e sistematica. Infatti diversi cittadini mi hanno chiesto informazioni su come organizzare le pulizie nelle proprie vie.

Ecco quindi che basta scrivere al mio indirizzo e-mail stefania.boltin@comune.pordenone.it. e provvedo a coordinare gli interventi.”

La Gea oltre a ritirare i rifiuti secondo il piano di raccolta fornirà l’attrezzatura necessaria per le operazioni di pulizia quindi, sacchi, cassonetti, guanti e pinze per raccattare i materiali di piccole dimensioni.

E sabato 24 aprile ricorre la “Giornata della terra”. Volontari del quartiere di Vallenoncello si ritroveranno alle 10 nel parcheggio di fronte alla parrocchia e la celebreranno concretamente con interventi di pulizia delle aree dell’abitato.

L’assessorato all’ambiente, Confcommercio, Gea, C’entro anch’io di Sviluppo e Territorio e le associazioni (puli)AMO Pordenone , San Valentino, Proloco Pordenone, Propordenone e Pordenone Nord Insieme per – sostengono l’iniziativa ed invitano all’adesione.